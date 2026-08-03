در یکصد و پنجاه و پنجمین قرار شبانه، مردم استان مرکزی از جان‌فشانی‌های نیرو‌های مسلح قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنج ماه است که ملت متحد و یکپارچه ایران اسلامی برای دفاع از وطن در میدان ایستاده و زیر بار زور نمی‌رود.

حالا دشمنان به ایستادگی ملت ایران اعتراف کرده و می‌گویند مردم ایران تسلیم ناپذیر هستند.

مردم استان در تجمع‌های شبانه در میادین و خیابانها، ضمن حمایت از انقلاب اسلامی، تهدید‌های ترامپ را اعترافی آشکار به شکست هیمنه آمریکا دانسته و از جان فشانی‌های نیرو‌های مسلح قدردانی کردند.