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در یکصد و پنجاه و پنجمین قرار شبانه، مردم استان مرکزی از جانفشانیهای نیروهای مسلح قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنج ماه است که ملت متحد و یکپارچه ایران اسلامی برای دفاع از وطن در میدان ایستاده و زیر بار زور نمیرود.
حالا دشمنان به ایستادگی ملت ایران اعتراف کرده و میگویند مردم ایران تسلیم ناپذیر هستند.
مردم استان در تجمعهای شبانه در میادین و خیابانها، ضمن حمایت از انقلاب اسلامی، تهدیدهای ترامپ را اعترافی آشکار به شکست هیمنه آمریکا دانسته و از جان فشانیهای نیروهای مسلح قدردانی کردند.