اراده و ایستادگی مردمی که هرگز سنگر‌های دفاع از امنیت خود را در شب‌های سخت رها نکرده‌اند، امروز در تحلیل‌های اجتماعی بازگو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ساکنان مهاباد، با اشاره به نقش عوامل امنیت‌ساز در حفظ ثبات، بر شکست پروژه‌های هیبت‌سازی دشمن تأکید کرده و از تجربه پیروزی در جبهه‌های مختلف، از جمله پیروزی‌های راهبردی در تنگه هرمز، سخن می‌گویند.

در حالی که دشمن تلاش می‌کند با ابزار‌های جنگ نرم و ایجاد هیبت‌های دروغین، حاشیه امنیت را در مناطق مختلف هدف قرار دهد، روایت‌های مردمی در مهاباد نشان از شکست این راهبرد دارد. مهابادی‌ها با یادآوری روز‌هایی که در تاریکی شب، سنگر‌های خیابان‌ها برای حفظ آرامش شهر خالی نماند، معتقدند که این ایستادگی، ریشه در وفاداری عمیق ملی دارد.

در همین زمینه، تحلیلگران محلی و مردم منطقه، پیروزی‌های اخیر در تنگه هرمز را نمونه‌ای از فروپاشی قدرت ادعایی دشمن می‌دانند.

به باور فعالان اجتماعی در مهاباد، آنچه دشمن به عنوان “قدرت برتر” به نمایش می‌گذارد، تنها یک هیبت دروغین است که در برابر اراده ملت‌هایی که از جبهه‌های جنگ تا خیابان‌های امنیت‌ساز، همواره بر سر مواضع خود ایستاده‌اند، رنگ می‌بازد.

این پیوند میان “ایستادگی در امنیت داخلی” و “پیروزی در جبهه‌های مرزی”، نشان‌دهنده یکپارچگی ملت در برابر تهدیدات است؛ ملتی که نه تنها از جبهه‌های اصلی دفاعی، بلکه از پسِ نقشه‌های شبانه دشمن نیز با سربلندی عبور کرده است.