به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل گفت: بیش از ۵۰ موکب در مسیر و سطح شهر به عزاداران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات‌رسانی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام جانعلی ظریف صیادی افزود: آئین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه از میدان امام حسین (ع) آغاز و تا گلزار شهدای زابل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برنامه‌های این مراسم با قرائت زیارت اربعین و مرثیه‌سرایی در میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود و سپس شرکت‌کنندگان در قالب پیاده‌روی، مسیر منتهی به گلزار شهدا را طی خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل بیان کرد: همزمان با برگزاری این آیین، بیش از ۵۰ موکب در طول مسیر پیاده‌روی و نقاط مختلف شهر زابل مستقر خواهند بود و با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی از جاماندگان اربعین و ارادتمندان حضرت سیدالشهدا (ع) پذیرایی می‌کنند.

وی ادامه داد: اجتماع پایانی عزاداران نیز در گلزار شهدای زابل برگزار می‌شود و با اجرای برنامه‌های مذهبی، مرثیه‌سرایی و حضور هیأت‌های مذهبی به پایان خواهد رسید.

حجت‌الاسلام ظریف صیادی از عموم مردم، هیأت‌های مذهبی و عاشقان اهل‌بیت (ع) دعوت کرد تا با حضور در این آیین معنوی، در بزرگداشت اربعین حسینی و تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مشارکت کنند.