دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان : سه سانحه رانندگی در محورهای شلمچه و آبادان–ماهشهر طی ۲۴ ساعت گذشته، یک فوتی و ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت.

سه سانحه رانندگی در محورهای شلمچه و آبادان–ماهشهر با یک فوتی و ۱۵ مصدوم

سه سانحه رانندگی در محورهای شلمچه و آبادان–ماهشهر با یک فوتی و ۱۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع سه سانحه رانندگی در محورهای شلمچه و آبادان–ماهشهر طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: این حوادث یک فوتی و ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت.

دکتر یاسین افرا افزود: در مجموع این سه حادثه، ۱۶ نفر دچار حادثه شدند که یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۵ نفر نیز مصدوم شدند.

وی ادامه داد: نخستین سانحه روز یکشنبه در پارکینگ بزرگ محور شلمچه و بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با عابران پیاده رخ داد. در این حادثه هفت نفر شامل چهار زن و سه مرد مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان انتقال یافتند.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: دومین حادثه بامداد دوشنبه در محور شلمچه، مقابل پارکینگ بزرگ و ایستگاه اتوبوس، بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با عابران پیاده به وقوع پیوست. در این سانحه سه نفر آسیب دیدند که یک مرد حدود ۴۰ ساله به دلیل شدت جراحات جان باخت و دو مصدوم دیگر به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خرمشهر منتقل شدند.

افرا تصریح کرد: سومین حادثه نیز بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی سواری از جاده در کیلومتر ۲۵ محور آبادان–ماهشهر رخ داد که شش نفر شامل دو زن و چهار مرد مصدوم شدند و پس از دریافت خدمات درمانی اولیه به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان انتقال یافتند.

وی با اشاره به افزایش تردد زائران اربعین، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، توجه به عابران پیاده و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان تأکید کرد: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی این دانشگاه به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی و مرز شلمچه مستقر هستند و خدمات فوریت‌های پزشکی را به زائران و شهروندان ارائه می‌کنند.