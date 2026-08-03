معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش گفت: طلایی‌های ناگویا ۶ میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کنند و برای بانوان نیز یک میلیارد تومان اضافه در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از تمرینات تیم ملی کوراش اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره شرایط این تیم اظهار کرد: ملی‌پوشان کوراش در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و در چند ماه گذشته اردو‌های مناسبی را پشت سر گذاشته‌اند.

وی افزود: به تازگی یک مربی بسیار خوب به کادر فنی اضافه شده و با توجه به روند آماده‌سازی تیم به کسب مدال طلا در هر دو بخش زنان و مردان امیدوار هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش ادامه داد: مدال طلای بازی‌های آسیایی تأثیر زیادی در بهبود جایگاه ایران در رده‌بندی کشور‌ها خواهد داشت و به همین دلیل نگاه ویژه‌ای به این رشته وجود دارد.

وی در خصوص پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: وزیر ورزش پیش‌تر برای شفاف‌سازی میزان پاداش‌ها اعلام کرده است که مدال‌آوران طلایی سه میلیارد تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین برای بانوان مدال‌آور یک میلیارد تومان پاداش اضافه در نظر گرفته شده و کمیته ملی المپیک نیز سه میلیارد تومان دیگر به مدال‌آوران طلا پرداخت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این مبالغ جدا از پاداش‌هایی است که فدراسیون‌های ورزشی به مدال‌آوران خود اختصاص می‌دهند.