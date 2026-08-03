در مسیر پیاده‌روی اربعین، بانوان عراقی با پخت نان محلی، سفره‌ای از عشق و مهمان‌نوازی برای زائران حسینی گسترانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در میان موکب‌های بین‌الحرمین و مسیر‌های منتهی به کربلا، صحنه‌های ماندگاری از ایثار و مهمان‌نوازی عراقی‌ها به چشم می‌خورد. یکی از این تصاویر، بانوان عراقی هستند که با دستان پر مهر خود، نان محلی می‌پزند تا میهمانان امام حسین (ع) را پذیرایی کنند.

این بانوان با عشق و ارادتی وصف‌ناپذیر، لحظاتی را به پخت نان اختصاص داده‌اند تا زائران خسته، با نانی گرم و طعمی به‌یادماندنی، سفری معنوی‌تر را تجربه کنند.