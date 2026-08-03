سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: اجرای الگوی «روز و شب‌بازارها» در ۱۶ استان کشور، تنها در نخستین ماه اجرا، به ثبت ۱۰ میلیارد تومان فروش صنایع دستی انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهروز ندائی با تشریح راهبرد‌های این معاونت در توسعه بازار‌های داخلی، اظهار کرد: سیاست محوری معاونت، ایجاد سازوکار‌های نوین برای اتصال مستقیم هنرمند به بازار و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ رویکردی که با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه صنایع‌دستی و پاسخ‌گویی به تحولات بازار، در قالب طرح «روز و شب‌بازارها» دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح بر پایه همکاری گسترده با شهرداری‌ها و ظرفیت‌های مدیریت شهری شکل گرفته است، افزود: رویکرد جدید، تغییر نگاه سنتی به بازار صنایع‌دستی است؛ به‌جای آنکه هنرمند در انتظار مراجعه مشتری باشد، بازار به دل زندگی شهری و فضا‌های پرتردد منتقل شده تا شهروندان در جریان زندگی روزمره با تولیدات اصیل ایرانی مواجه شوند و صنایع‌دستی بیش از گذشته به‌عنوان کالایی کاربردی، فرهنگی و قابل مصرف در سبد خانوار جای گیرد.

ندائی با اشاره به ویژگی‌های این الگو تصریح کرد: «روز و شب‌بازارها» به کانون‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده‌اند که در آن، عرضه آثار صنایع‌دستی با برنامه‌های فرهنگی، موسیقی و ارائه نوشیدنی‌های سنتی همراه شده و تجربه‌ای متفاوت از حضور در فضای شهری برای شهروندان رقم می‌زند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور، دستاورد‌های نخستین مرحله اجرای این طرح را قابل توجه دانست و گفت: بر اساس گزارش‌های ادارات‌کل استانی و اطلاعات دریافتی از هنرمندان، تنها در خردادماه امسال و در ۳۳ منطقه از ۱۶ استان پیشرو، مجموع فروش بازار‌های ایجادشده به ۱۰ میلیارد تومان رسید که بیانگر ظرفیت بالای این الگو در رونق‌بخشی به اقتصاد صنایع‌دستی است.

وی افزود: در این مرحله، ۶۹۰ میز و غرفه در فضایی بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع برپا شد و ۷۲۷ هنرمند و صنعتگر، به‌ویژه فعالان حوزه اشتغال خانگی و کارگاه‌های کوچک، آثار و تولیدات خود را بدون واسطه در معرض عرضه قرار دادند.

به گفته ندائی، استان‌های اصفهان، ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، یزد و چهارمحال و بختیاری، پیشگام اجرای این طرح در مرحله نخست بوده‌اند و تجربه موفق آنان، زمینه توسعه این الگو در سایر استان‌های کشور را فراهم خواهد کرد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، چشم‌انداز این برنامه را ایجاد زنجیره‌ای یکپارچه از بازار‌های حضوری و مجازی عنوان کرد و گفت: تکمیل بازار‌های فیزیکی با توسعه سکو‌های تخصصی فروش صنایع‌دستی، ضمن افزایش دسترسی تولیدکنندگان به بازار، امکان تثبیت درآمد، توسعه مشتریان و تقویت اقتصاد این بخش را فراهم می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد: داده‌های حاصل از فعالیت این بازارها، امکان شناخت دقیق‌تر ذائقه و الگوی مصرف مخاطبان را فراهم می‌سازد و زمینه بازطراحی محصولات متناسب با نیاز بازار و افزایش قدرت رقابت تولیدات صنایع‌دستی را مهیا می‌کند.

ندائی در پایان با اشاره به برنامه‌های معاونت برای توسعه بازار‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: همزمان با تقویت بازار داخلی، حضور هدفمند در نمایشگاه‌های تخصصی و رویداد‌های بین‌المللی و توسعه صادرات صنایع‌دستی نیز با جدیت دنبال می‌شود تا فرصت‌های جدید تجاری در اختیار هنرمندان و تولیدکنندگان کشور قرار گیرد و مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی این حوزه شکل گیرد.