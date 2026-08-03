استاندار یزد در بازدید از چند بنای تاریخی و میراث فرهنگی استان یزد، بر ضرورت حفاظت، مرمت و احیای مستمر آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: این بنا‌های ارزشمند نباید در معرض تخریب قرار گیرند و باید همواره تحت رصد و مدیریت میراث فرهنگی باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد امروز از قلعه ابرندآباد، خانه حسینیان و مجموعه پردیس فهادان بازدید و روند حفاظت، مرمت و وضعیت این بنا‌های تاریخی را بررسی کرد.

بابایی در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی استان یزد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های یزد، بنا‌های تاریخی و میراث فرهنگی آن است و به همین منظور به‌صورت دوره‌ای از این آثار بازدید می‌کنیم تا ضمن بررسی وضعیت آنها، از هرگونه تخریب جلوگیری شده و زمینه احیا و بازسازی این ابنیه ارزشمند فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به بازدید از شهر شاهدیه افزود: در این منطقه اقدامات مناسبی در حوزه بازآفرینی شهری صورت گرفته است و نتایج آن به‌خوبی قابل مشاهده است.

استاندار یزد در ادامه از قلعه ابرندآباد، آب‌انبار گردفرامرز و بنای تاریخی طاق بلند متعلق به قرن ششم هجری قمری در بافت تاریخی یزد نیز بازدید و وضعیت این آثار را بررسی کرد.

بابایی تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است که این بنا‌های تاریخی به هیچ عنوان از چرخه نظارت و حفاظت خارج نشوند و با مرمت، احیا و بازسازی، برای استفاده و بهره‌مندی مردم حفظ و نگهداری شوند.