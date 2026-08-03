حضور و خدمت‌رسانی فعال پیروان مذهب اهل سنت در موکب‌های مسیر اربعین، بار دیگر نشان از عمق پیوند میان مذاهب اسلامی و روحیه وحدت‌طلبانه مسلمانان دارد. در این میان، میهمان‌نوازی بی‌دریغ و برخورد کریمانه قوم کرد در موکب‌های منطقه بوکان با زائران سیدالشهدا (ع)، جلوه‌ای از همدلی و ارادت به خاندان پیامبر (ص) را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در مسیر پیاده‌روی اربعین، جایی که عشق به اهل‌بیت (ع) مرز‌ها را می‌شکند، موکب‌های شهر بوکان با حضور خادمان اهل سنت، میزبان زائرانی هستند که از هر گوشه جهان به سوی کربلا گام برمی‌دارند. این خدمت‌رسانی که فراتر از یک وظیفه مذهبی، یک مأموریت انسانی است، نمادی از ارادت عمیق این قوم به خاندان پیامبر اکرم (ص) به شمار می‌رود.

خادمان موکب‌های اهل سنت در بوکان، با تکیه بر آموزه‌های عدالت‌خواهی و ایستادگی امام حسین (ع)، در کنار سایر زائران به خدمت مشغول شده‌اند. این میهمان‌نوازی ویژه که ویژگی بارز قوم کرد است، باعث شده تا زائران در فضای وحدت و صمیمیت، احساس حضور در میان یک امت واحد را تجربه کنند.

این پیوند میان شیعه و سنی در مسیر کربلا، نشان می‌دهد که هدف مشترک همگان، پیروی از مسیر حق و ایستادگی در برابر ظلم است؛ مسیری که در آن، خدمت به زائر، بالاترین درجه ارادت به آل‌محمد (ص) تلقی می‌شود.