به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جامعه هنری استان مازندران امروز در سوگ یکی از هنرمندان پیشکسوت خود سیاه‌پوش شد. زنده‌یاد سید محمدصادق (آریا) قاهری، متولد سال ۱۳۳۸، که سال‌ها در عرصه هنر‌های نمایشی و تلویزیونی در صداوسیمای مرکز مازندران، به‌عنوان کارگردان، طراح صحنه و دکور، تدوینگر، انیمیشن‌ساز و بازیگر فعالیت داشت، پس از یک عمر تلاش هنری، بدرقه خانه ابدی شد.

این هنرمند نام‌آشنا در چندین فیلم و سریال تلویزیونی، از جمله سریال «پایتخت»، به ایفای نقش و فعالیت هنری پرداخت و آثار ارزشمندی از خود در حوزه تصویر و هنر‌های نمایشی به یادگار گذاشت.

آیین تشییع پیکر زنده‌یاد سید محمدصادق قاهری عصر امروز دوشنبه ۱۲ مرداماه با حضور پرشور خانواده، مدیران و همکاران صدا و سیما، هنرمندان و جمعی از مردم قدرشناس در شهر ساری برگزار شد.

پیکر این هنرمند فقید پس از مراسم وداع، بر روی دستان دوستدارانش تشییع و در آرامگاه ملا مجدالدین ساری به خاک سپرده شد.

بی‌تردید، نام و خاطره این هنرمند پرتلاش که سال‌های عمر خود را وقف اعتلای هنر و فرهنگ این سرزمین کرد، در حافظه هنری مازندران ماندگار خواهد ماند.

روحش شاد و یادش گرامی.