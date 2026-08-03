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در راستای تنظیم بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی، شبکه تعاون روستایی استان همدان توزیع سیبزمینی با نرخ مصوب را در شهر همدان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این طرح با هدف دسترسی آسان و بدون واسطه مردم به سیبزمینی، کنترل نوسانات بازار و ایجاد تعادل در قیمتها اجرا شده است.
مدیر تعاون روستایی استان همدان، با اشاره به تداوم اجرای این طرح گفت: در صورت وجود تقاضا، محدودیتی در تأمین محصول وجود نخواهد داشت و سیبزمینی بهصورت مستقیم از مراکز تولید خریداری و بدون واسطه با نرخ مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
مسعود اکبری همچنین از متقاضیان مشارکت در طرح توزیع خواست برای هماهنگی، دریافت محموله و فعالیت در شبکه توزیع نظارتشده به اتحادیه تعاون روستایی شهر همدان واقع در میدان سیلو مراجعه کنند.
توزیع مستقیم محصولات کشاورزی، حذف واسطههای غیرضرور، حمایت از تولیدکنندگان و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی، از مهمترین اهداف شبکه تعاون روستایی در تنظیم و آرامشبخشی به بازار است.