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حفاران غیرمجاز در جیرفت با حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی، با رها کردن آلات و ادوات حفاری از محل فرار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان اعلام کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی، نیروهای یگان حفاظت پس از حضور در محل، آثار حفاری غیرمجاز را شناسایی کردند و با اقدام سریع، از ادامه فعالیت افراد سودجو جلوگیری شد.
مجید فاریابی ادامه داد: در این عملیات، تعدادی از آلات و ادوات مورد استفاده در حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد و پرونده این تخلف برای شناسایی و دستگیری عاملان آن در دست پیگیری است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی در این پرونده گفت: شناسایی و دستگیری حفاران غیرمجاز با هماهنگی مراجع ذیربط در دستور کار است و پس از شناسایی متخلفان، برخورد قانونی با آنان انجام خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با تأکید بر تداوم حفاظت از محوطهها و آثار تاریخی استان کرمان افزود: یگان حفاظت با هرگونه تعرض، تخریب و حفاری غیرمجاز در عرصههای تاریخی با قاطعیت برخورد میکند و اجازه سوءاستفاده از میراث فرهنگی کشور را نخواهد داد.
فاریابی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی شهرستان جیرفت گفت: این شهرستان یکی از مهمترین کانونهای تمدنی ایران، دارای محوطهها و آثار ارزشمند باستانشناسی است و حفاظت از این میراث گرانبها، مستلزم مشارکت و همکاری مردم و دستگاههای مسئول است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در محوطهها و مناطق تاریخی، موضوع را در کوتاهترین زمان به یگان حفاظت میراثفرهنگی اطلاع دهند تا از هرگونه آسیب به آثار تاریخی جلوگیری شود.