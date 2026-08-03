فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست ستاد ویژه اربعین در مهران گفت: مهران و کربلا به هم گره خورده‌اند و مردم ایلام خادمان واقعی اربعین هستند.

مهران و کربلا به هم گره خورده‌اند

مهران و کربلا به هم گره خورده‌اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سردار علی اکبرپورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین، رضا اکبری معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری، احمد کرمی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی در مهران برگزار شد.

مهاجرانی در این نشست با تقدیر از مردم و مسئولان استان گفت: از کودک دو ساله تا بزرگسالان، مردم مهران عاشقانه پای کار خدمت به زائران هستند و باید بهترین سلام را نثار این مردم کرد. مهران به واسطه پیوند تاریخی با کربلا و نقش مردمش در میزبانی از زائران، جایگاه ویژه‌ای دارد و تلاش امروز برای توسعه این مرز، تلاش برای عزت ایران و خدمت به زائران است.

وی افزود: برگزاری باشکوه اربعین حاصل کار جمعی و همدلی همه دستگاه‌ها و مردم است و اقتصاد اربعین می‌تواند گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند.

پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز گفت: حرکت اربعین یک حرکت مردمی است و دولت با ایجاد زیرساخت‌ها و تولید امنیت، تلاش می‌کند این حرکت به خوبی انجام شود. موکب‌ها تا ۲ روز بعد از اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند، اما برای مرز مهران این خدمات تا ۴ روز ادامه خواهد داشت.

اکبری معاون وزیر راه نیز در این نشست اعلام کرد: تاکنون نزدیک به ۳ میلیون زائر از کشور خارج و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند. ۶۹ درصد جابه‌جایی زائران در بخش حمل‌ونقل عمومی از مرز مهران انجام شده و ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در عملیات اربعین به‌کار گرفته شده‌اند. روند اعزام روزانه حدود ۱۶۰۰ اتوبوس از مرز مهران تا پایان موج بازگشت ادامه خواهد داشت.

کرمی استاندار ایلام نیز در پایان گفت: مهران با تردد بیش از ۵۰ درصد زائران، روان‌ترین و امن‌ترین مرز اربعینی کشور است و رضایت زائران، مهم‌ترین اولویت ستاد اربعین استان است.