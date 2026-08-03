اربعین، تنها یک پیاده‌روی نیست؛ روایت دلدادگی است که با خدمت، معنایی دوباره می‌یابد. امسال، ۷۰ موکب از استان قزوین در خاک ایران و عراق، در مسیر پیاده‌روی زائران، نقش‌آفرینی کرده و با نگاهی عاشقانه، میزبان زائران سیدالشهدا (ع) بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مسیر پرپیچ‌وخم عشق به سمت کربلای معلی، جایی که هر قدم معنایی تازه می‌یابد، خادمان استان قزوین با حضور خود، پیوند میان دل‌ها و آرامش زائران را برقرار کرده‌اند. در این میان، موکب «رهروان حضرت زینب (س)» در منطقه اقبالیه و موکب «امام سجاد (ع)» از روستای پناه‌آباد تاکستان، با استقرار در قلب کربلا، با تمام توان به پذیرایی از زائران اربعین مشغول شده‌اند.

این خادمان که هدفشان را تنها رضای الهی و خدمت به زائران اباعبدالله (ع) قرار داده‌اند، با اخلاص و همدلی، روایتگر عشق در این مسیر پررهیپری هستند. در واقع، در این مسیر، هر خدمت کوچکی، روایتی است از ایمان و هر لبخندی که بر لبان زائران نقش می‌بندد، بهترین پاداش برای خادمانی است که بی‌ادعا، شب و روز در کنار کاروان عشق ایستاده‌اند.

گفتنی است امسال در مجموع، ۷۰ موکب از استان قزوین در قالب برنامه‌های مختلف در ایران و عراق، با تکیه بر سنت دیرینه خدمت، میزبان زائران اربعین بوده‌اند تا نشان دهند که فاصله میان قزوین و کربلا، تنها با قدم‌های عاشقانه و دل‌های بی‌قرار پیموده می‌شود.