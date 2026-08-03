مسئول طرح اربعین در شبکه شاد گفت: سامانه خادم به نوجوانان اجازه می‌دهد موکب و نوع خدمت خود را (اعم از فرهنگی، اسکان و لجستیک) در مناطق مرزی انتخاب کرده و پس از تایید، به صورت هدفمند در شیفت‌های مشخص مستقر شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا وکیل‌الرعایا گفت: تلفیق فناوری‌های دیجیتال با آئین‌های مذهبی، امسال چهره متفاوتی به مشارکت دانش‌آموزان در حماسه اربعین بخشیده است. شبکه شاد با رونمایی از سامانه «خادم»، بستری را فراهم کرده است تا نسل نوجوان بتوانند بدون پیچیدگی‌های سنتی و صرفاً از طریق موبایل، نقش خود را در این رویداد بزرگ ایفا کنند.

مسئول طرح اربعین در شبکه شاد، این اقدام را یک تجربه موفق نوآورانه توصیف کرد و افزود : سامانه خادم به نوجوانان اجازه می‌دهد موکب و نوع خدمت خود را (اعم از فرهنگی، اسکان و لجستیک) در مناطق مرزی انتخاب کرده و پس از تایید، به صورت هدفمند در شیفت‌های مشخص مستقر شوند. آمار استقرار ۴ هزار خادم نوجوان در ۱۰ روز گذشته، نشان از موفقیت این سیستم دارد.

وی گفت: بخش جذاب دیگر این سکو، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی برای جاماندگان و علاقه‌مندان است. ثبت بیش از یک میلیارد قدم در سامانه «نذر قدم» به نیابت از شهدا، نشان‌دهنده ضریب نفوذ بالای این طرح در میان ۱۷ میلیون کاربر شبکه شاد است.

مسئول طرح اربعین در شبکه شاد افزود: این شبکه در کنار تسهیل‌گری برای خادمان، با راه‌اندازی بخش «همسفر»، آموزش‌های کاربردی نظیر مقابله با گرمازدگی و نکات مهم حفظ ایمنی فردی در طول مسیر را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. در کنار این موارد، امکان زیارت مجازی و بازدید ۳۶۰ درجه از اماکن مقدسه، پکیج خدمات دیجیتال اربعین را برای آن دسته از افرادی که امکان حضور فیزیکی ندارند، کامل کرده است.