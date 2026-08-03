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فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از ۸ هزار قرص و ۵۰ لیتر شربت غیرمجاز، مواد مخدر و توهم زا در یک عطاری در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحد صنفی تعطیل و صاحب آن روانه زندان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رشت در بازدید از واحدهای صنفی شهرستان، موفق شدند بیش از ۸ هزار قرص و ۵۰ لیتر شربت غیرمجاز، مخدر و توهم زا را از یک مغازه عطاری در شهر رشت کشف کنند.
فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه صاحب ۴۰ ساله این واحد صنفی به مرجع قضائی تحویل و روانه زندان شد، افزود: مغازه متهم تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
وی از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه تخلف در اصناف، مورد را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.