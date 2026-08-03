فرمانده انتظامی رشت از کشف بیش از ۸ هزار قرص و ۵۰ لیتر شربت غیرمجاز، مواد مخدر و توهم زا در یک عطاری در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحد صنفی تعطیل و صاحب آن روانه زندان شد.

مهر و موم یک عطاری در رشت، به دلیل فروش مواد مخدر و توهم زا

مهر و موم یک عطاری در رشت، به دلیل فروش مواد مخدر و توهم زا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رشت در بازدید از واحد‌های صنفی شهرستان، موفق شدند بیش از ۸ هزار قرص و ۵۰ لیتر شربت غیرمجاز، مخدر و توهم زا را از یک مغازه عطاری در شهر رشت کشف کنند.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه صاحب ۴۰ ساله این واحد صنفی به مرجع قضائی تحویل و روانه زندان شد، افزود: مغازه متهم تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

وی از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه تخلف در اصناف، مورد را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.