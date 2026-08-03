به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهرخ رامزی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر وزیر بهداشت، مجوز جذب ۲۸۰۰ نفر عضو هیئت علمی جدید از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شد.

وی افزود: این مجوز ۷ مرداد ۱۴۰۵ و با امضای معاونان رئیس‌جمهور، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت بهداشت ابلاغ شده است.

رامزی با تأکید بر اهمیت تقویت سرمایه انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تصریح کرد: این مجوز گام مهمی در جهت تأمین اعضای هیئت علمی مورد نیاز، ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تقویت خدمات سلامت در سراسر کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: به‌زودی فراخوان بیست‌ودوم جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر و جزئیات آن از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.