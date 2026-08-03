پویش بین‌المللی «رجز‌های عاشورایی؛ از کربلا تا قدس» ویژه کودکان و نوجوانان عرب‌زبان عراق با هدف تولید و انتشار نماهنگ‌های رجزخوانی عاشورایی و بهره‌گیری از زبان هنر برای ترویج فرهنگ عاشورا و مقاومت با مشارکت اداره‌کل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاقه‌مندان برای شرکت در پویش بین‌المللی «رجز‌های عاشورایی؛ از کربلا تا قدس» در دو گروه سنی، ۷ تا ۱۲ سال با عنوان «سفیران کوچک حسین (ع)» و ۱۳ تا ۱۶ سال با عنوان «سربازان حسینی»با یکدیگر رقابت می‌کنند. این دو گروه سنی تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ (۳۰ آگوست ۲۰۲۶) فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه پویش «رجز‌های عاشورایی؛ از کربلا تا قدس» ارسال کنند.

پویش «من کربلاء إلی القدس» با شعار «از کربلا تا قدس، صدای آزادگی را روایت کنیم» و با الهام از حدیث «إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَی وَسَفِینَةُ النَّجَاةِ» برگزار می‌شود.

این پویش، با رویکردی تربیتی و حماسی و با هدف تقویت گفتمان مقاومت، جهاد تبیین، خودباوری و بهره‌گیری از ظرفیت هنر و ادبیات پایداری طراحی شده است تا زمینه شناسایی، هدایت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان عرب‌زبان برای روایت مفاهیم عاشورا و مقاومت را فراهم کند.

آثار ارسالی باید در قالب یکی از سه محور اصلی فراخوان تولید شوند.

محور نخست به افشای چهره نظام سلطه و استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، روایت جنایت‌های صورت‌گرفته در فلسطین، لبنان و ایران و پیوند این رخداد‌ها با نهضت عاشورا اختصاص دارد.

محور دوم بر معرفی و تکریم اسوه‌های جبهه مقاومت از جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهید سلیمانی، شهید نصرالله، شهید سنوار، شهیدان مغنیه و المهندس و نقش آنان در تداوم راه امام حسین (ع) و جبهه مقاومت تأکید دارد.

محور سوم نیز به بازخوانی پیوند عاشورا با مقاومت امروز، همبستگی امت اسلامی، دفاع از قدس شریف و استمرار راه عاشورا در ایران، لبنان و فلسطین می‌پردازد. آثار در هر سه محور باید با نگاهی الهام‌گرفته از نهضت عاشورا، پیام ایستادگی، آزادگی و امید به پیروزی جبهه حق را روایت کنند.

آثار باید در قالب نماهنگ رجزخوانی به زبان عربی فصیح یا گویش‌های بومی عربی تولید شوند و با لحنی حماسی، رسا و تأثیرگذار اجرا شوند.

آثار ارسالی باید از کیفیت مناسب تصویر، نورپردازی مطلوب و صدای واضح برخوردار باشند.

داوری آثار را هیئتی پنج نفره از صاحب‌نظران حوزه‌های ادبیات عرب، رسانه، علوم تربیتی و معارف اسلامی بر عهده خواهد داشت. آثار بر اساس سه شاخص «بصیرت سیاسی و عمق محتوایی»، «صلابت بیان و تأثیر کلامی» و «خلاقیت هنری و کیفیت تولید» ارزیابی می‌شوند.