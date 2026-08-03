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تیم ملی کوراش کشورمان خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به همراه سیدمناف هاشمی و سیدشروین اسبقیان معاونان این وزارتخانه عصر امروز دوشنبه با حضور در محل اردوی تیم ملی کوراش در جریان وضعیت این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی قرار گرفتند.
مسابقات کوراش در بازیهای آسیایی در ۳ وزن ۶۶، ۸۱ و سنگین وزن برگزار میشود که هر کشور طبق قانون در ۲ وزن میتواند نمایندگان خود را در مسابقات معرفی کند و تیم ملی ایران نیز در اوزان ۶۶ و ۸۱ کیلوگرم با ۳ نماینده در بخش مردان در بازیهای آسیایی حاضر میشود.