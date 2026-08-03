به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان و خرمشهر در شب ۱۵۶ با حضور در خیابان‌ها، بار دیگر همبستگی و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند و بر حمایت از ایران و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.

شب ۱۵۶، خیابان‌های آبادان و خرمشهر بار دیگر صحنه حضور مردمی بود که با اجتماع خود، بر همبستگی، مقاومت و حمایت از ایران تأکید کردند.

پیر و جوان، زن و مرد و کودک در کنار یکدیگر در خیابان‌ها حضور یافتند و با سر دادن شعارهای حماسی، بر آمادگی خود برای دفاع از آرمان‌ها و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با بیان اینکه هر فرد در روزهای حساس وظیفه‌ای بر عهده دارد، حضور در صحنه را نمادی از همدلی و پشتیبانی از کشور دانستند.

حاضران همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح، بر حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار ایران تأکید کردند و حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه پایداری و انسجام ملی عنوان کردند.

اجتماع مردمی شب ۱۵۶ در آبادان و خرمشهر، جلوه‌ای از همراهی مردم با یکدیگر و تأکید بر حفظ روحیه ایستادگی و وحدت در جامعه بود.