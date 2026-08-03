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مراسم اربعین حسینی، بیش از آنکه یک آیین مذهبی باشد، به نمادی جهانی از وحدت و همبستگی میان مسلمانان تبدیل شده است. در مسیر پیادهروی اربعین، مرزهای جغرافیایی و مذهبی در برابر موج عظیم عشق به امام حسین (ع) رنگ میبازد و این پیوند میان شیعه و سنی، الگویی نو از امت واحد اسلامی و همبستگی انسانی در جهان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در مسیر رسیدن به مقصد کربلا، میلیونها زائر از اقوام، زبانها و مذاهب مختلف، در جریان پیوند عمیق میان دلها قرار میگیرند. این مسیر که هر سال معنای عشق را از نو بازتعریف میکند، نشان میدهد که محبت به خاندان پیامبر اکرم (ص)، سرمایهای مشترک و قدرتمند میان تمامی مسلمانان است؛ سرمایهای که در ایام اربعین، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند.
در این میان، نقش برادرانه میان پیروان مذاهب مختلف، یکی از جلوههای برجسته این مراسم است. حضور فعال پیروان مذهب اهل سنت در موکبها و خدمت به زائران، گواهی بر این حقیقت است که قیام امام حسین (ع) تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه نمادی از ایستادگی در برابر ظلم و راهی برای دستیابی به آزادی و عدالت برای تمامی مسلمانان است.
یکی از خادمان موکبهای اهل سنت در گفتگو با [نام خبرگزاری شما] اظهار داشت که آنان نیز همانگونه که خاندان پیامبر (ص) را عزیز میشمارند، قیام امام حسین (ع) را الگویی برای عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ستم میدانند و با اشتیاق در کنار سایر زائران به خدمت مشغولاند.
در این مسیر، نه تنها مرزهای مذهبی، بلکه سفرههای خدمت نیز تحت تأثیر این پیوند قرار گرفتهاند؛ جایی که دستها برای خدمت به یکدیگر گره میخورند و همه در یک نقطه، به «قبله عشق» میرسند.
اربعین حسینی در نهایت، تنها یک سفر به سوی کربلا نیست؛ بلکه راهی است به سوی همدلی، وحدت و انسانیت. جایی که شیعه و سنی، در سایه محبت به اهلبیت (ع)، شانهبهشانه یکدیگر، روایتگر شکوه یک امت واحد و پیوند ناگسستنی اسلامی هستند.