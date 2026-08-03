به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دبیر همایش دلدادگان حسینی با اشاره به فرارسیدن روز اربعین حسینی اظهار داشت: آیین پیاده‌روی دلدادگان حسینی، فردا سیزدهم مردادماه، برای ششمین سال متوالی در شهر قزوین برگزار می‌شود تا عاشقانی که به هر دلیلی توفیق حضور در مسیر کربلا را نداشته‌اند، ارادت خود را در فضای معنوی شهر به پیشگاه حضرت اباعبدالله (ع) ابراز کنند.

جلیلوند با بیان اینکه این برنامه از ساعت ۹:۳۰ صبح فردا از میدان میرعماد آغاز شده و تا زمان اذان ظهر ادامه خواهد داشت، افزود: مسیر تعیین‌شده برای حضور خانواده‌ها، هیئت‌های مذهبی و عموم مردم مهیا شده است و تلاش شده تا با برپایی موکب‌ها، فضای خدمت‌رسانی و پذیرایی، حال و هوای مسیر نجف به کربلا در قلب قزوین بازسازی شود.

وی با اشاره به گستردگی خدمات‌رسانی در سراسر استان، تصریح کرد: در مجموع ۱۵۰ موکب اربعینی در سطح استان قزوین برای خدمت به عزاداران پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۴۰ موکب در مسیر پیاده‌روی شهر قزوین مستقر خواهند بود.

دبیر همایش دلدادگان حسینی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با محوریت مردم و مشارکت هیئت‌های مذهبی در تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود تا تمامی جاماندگان از سفر کربلا، فرصت همراهی معنوی با کاروان حسینی را در فضای اربعینی شهر خود داشته باشند.