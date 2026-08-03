به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این اطلاعیه، به‌دلیل انجام تعمیرات در خطوط فشار متوسط پست فوق توزیع مهاباد دو، برق محدوده کمربندی جاده ارومیه حد فاصل کمربندی دارلک تا اداره راه، روستا‌های قلم‌قلعه، قره‌خان، بخش‌هایی از دریاس و یوسف‌کند و کارخانه‌های مسیر، از جمله آرد سنبل مهاباد فردا سه‌شنبه ۶ مرداد، از ساعت ۱۱ تا ۱۵ قطع می‌شود.