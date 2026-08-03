برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری سفر رئیس‌جمهور و همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان، دو قرارداد مهم سرمایه‌گذاری با حضور استاندار اردبیل در تهران منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این قرارداد‌ها شامل احداث باغ مدرن هزار هکتاری مشارکتی میان شرکت هواپیمایی ماهان و شرکت کشت و صنعت پارس و سرمایه‌گذاری احداث مجتمع لبنیات و فرآوری محصولات لبنی در شرکت کشت و صنعت پارس است.

استاندار اردبیل همچنین در دیدار با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تسریع راه‌اندازی کامل منطقه آزاد اردبیل - بیله‌سوار و منطقه ویژه اقتصادی نمین به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.

فروزان، دبیر این شورا نیز، وجود این دو منطقه در استان را برای کشور بسیار مهم دانست.

امامی یگانه در ادامه سفر به تهران از تخصیص ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و توسعه بزرگراه اردبیل - سرچم خبر داد و گفت: در سال جاری حدود ۸۰ کیلومتر بزرگراه در نقاط مختلف استان تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت.