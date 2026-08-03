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تشییع پیکر شهدای جنایت آمریکا در قشم

شب گذشته همزمان با اجتماع شبانه مردم پیکر سه شهید حمله ارتش تروریستی آمریکا به محله‌ای در قشم با حضور اقشار مختلف مردم در بندرعباس تشییع شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۱۷:۲۷
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برچسب ها: جزیره قشم ، تشییع پیکر شهدا ، جنایت آمریکایی
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