مادر شهید حبیب‌الله اخوت در آمل دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم مولود سیفی مادر شهید حبیب‌الله اخوت پس از سال‌ها بردباری در فراق فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری این مادر شهید امروز دوشنبه از ساعت ۱۵ با حضور مردم شهیدپرور برگزار شد و سپس پیکر مطهر این مادر شهید در گلزار شهدای روستای تلیران و در کنار فرزند شهیدش واقع در جاده نور شهرستان آمل به خاک سپرده شد.

مراسم ختم روز اول و دوم این مادر شهید، در روز‌های سه‌شنبه ۱۳ مرداد و چهارشنبه ۱۴ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در «مسجد امام سجاد (ع)» تلیران برگزار می‌شود. همچنین مراسم سوم و هفتم در روز پنج‌شنبه ۱۵ مرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ ظهر در این مسجد برگزار و سپس بر مزار این مادر شهید مراسم ختم منعقد خواهد شد. مراسم پایانی هفتم نیز روز شنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در همین مسجد برگزار می‌شود.

شهید حبیب الله اخوت متولد ۱۳۴۱ شهرستان آمل است. ایشان در خانواده‌ای با ایمان و دوستدار اهل بیت علیه السلام متولد شد.

حبیب الله اخوت در سایه محبت‌های پدر و مادر پاکدامن و مهربانش دوران کودکی را پشت سر گذاشت و بعد وارد مدرسه شد و به فراگیری تحصیل پرداخت، تحصیلات را در مقطع راهنمایی به پایان رساند.

حبیب الله اخوت سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و در لشگر ۶۴ پیاده ارومیه به اسلام خدمت می‌کرد که در ۱۳۶۲/۴/۱۶ هجری شمسی در منطقه مهاباد شهد شیرین شهادت نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت. پیکر پاک این شهید عزیز پس از تشییع در گلزار شهدای تلیران به خاک سپرده شد.