بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی هفته دولت امسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز با همراهی سعید رحمت‌زاده نماینده معین مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شرق بندرانزلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید، تصفیه‌خانه شرق بندرانزلی را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی استان دانست و افزود: با بهره‌برداری از این تصفیه خانه بخش قابل توجهی از فاضلاب شهر بندرانزلی تصفیه می‌شود که این امر موجب کاهش ورود آلاینده‌ها به تالاب بین‌المللی انزلی خواهد شد.

استاندار گیلان گفت: این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۱۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، حدود ۵۰ درصد جمعیت شهر بندرانزلی را پوشش می‌دهد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته دولت امسال در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

هادی حق‌شناس با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه غرب بندرانزلی حدود ۲۰ سال پیش به بهره‌برداری رسید، افزود: راه‌اندازی تصفیه‌خانه شرق، گام مهمی در تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب شهری بندرانزلی است و شرکت آب و فاضلاب هم باید برای تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب این شهر و بهره‌مندی کامل شهروندان از این ظرفیت تلاش کند.

وی جلوگیری از ورود فاضلاب تصفیه نشده به تالاب انزلی را مهم‌ترین مزیت این طرح عنوان کرد و گفت: هدایت فاضلاب به مسیر تصفیه و بازگشت پساب تصفیه‌شده به چرخه طبیعت، یکی از اقدامات اساسی برای حفظ و احیای این زیست‌بوم ارزشمند است.

استاندار گیلان با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های زیربنایی فاضلاب در دیگر نقاط استان، گفت: توسعه ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در رشت، اجرای طرح‌های مرتبط در فومن و دیگر شهر‌های استان با هدف ارتقای سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی رودخانه‌ها و کمک به احیای تالاب بین‌المللی انزلی در حال پیگری است.

هادی حق شناس تاکید کرد: مدیریت اصولی فاضلاب شهری، یکی از محور‌های اصلی توسعه پایدار استان است و مجموعه اقدامات انجام‌شده در این حوزه، گامی مؤثر برای حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد بود.