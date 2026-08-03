پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان از بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرق بندرانزلی با ظرفیت ۱۲ هزار مترمکعب در شبانه روز و پوشش حدود ۵۰ درصد جمعیت شهر هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز با همراهی سعید رحمتزاده نماینده معین مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای طرح تصفیهخانه فاضلاب شرق بندرانزلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید، تصفیهخانه شرق بندرانزلی را یکی از مهمترین طرحهای زیستمحیطی استان دانست و افزود: با بهرهبرداری از این تصفیه خانه بخش قابل توجهی از فاضلاب شهر بندرانزلی تصفیه میشود که این امر موجب کاهش ورود آلایندهها به تالاب بینالمللی انزلی خواهد شد.
استاندار گیلان گفت: این تصفیهخانه با ظرفیت ۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز، حدود ۵۰ درصد جمعیت شهر بندرانزلی را پوشش میدهد و طبق برنامهریزی انجامشده، در هفته دولت امسال در مدار بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
هادی حقشناس با اشاره به اینکه تصفیهخانه غرب بندرانزلی حدود ۲۰ سال پیش به بهرهبرداری رسید، افزود: راهاندازی تصفیهخانه شرق، گام مهمی در تکمیل زیرساختهای فاضلاب شهری بندرانزلی است و شرکت آب و فاضلاب هم باید برای تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب این شهر و بهرهمندی کامل شهروندان از این ظرفیت تلاش کند.
وی جلوگیری از ورود فاضلاب تصفیه نشده به تالاب انزلی را مهمترین مزیت این طرح عنوان کرد و گفت: هدایت فاضلاب به مسیر تصفیه و بازگشت پساب تصفیهشده به چرخه طبیعت، یکی از اقدامات اساسی برای حفظ و احیای این زیستبوم ارزشمند است.
استاندار گیلان با اشاره به تداوم اجرای طرحهای زیربنایی فاضلاب در دیگر نقاط استان، گفت: توسعه ظرفیت تصفیهخانههای فاضلاب در رشت، اجرای طرحهای مرتبط در فومن و دیگر شهرهای استان با هدف ارتقای سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی رودخانهها و کمک به احیای تالاب بینالمللی انزلی در حال پیگری است.
هادی حق شناس تاکید کرد: مدیریت اصولی فاضلاب شهری، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار استان است و مجموعه اقدامات انجامشده در این حوزه، گامی مؤثر برای حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد بود.