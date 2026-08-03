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۱۶ تن برنج احتکار شده توسط ماموران انتظامی شهرستان داراب در بازرسی از یک انبار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی با تحقیقات صورت گرفته از احتکار برنج داخل انباری در یکی از نقاط حاشیهای این شهرستان باخبر شدند و موضوع را مورد پیگیری قرار دادند.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی به آدرس مذکور اعزام شدند و ۱۶ تن برنج احتکار شده را از آن محل کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان داراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.