ضربه پلیس داراب به محتکران؛ ۱۶ تن برنج در حاشیه شهر کشف شد

ضربه پلیس داراب به محتکران؛ ۱۶ تن برنج در حاشیه شهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی با تحقیقات صورت گرفته از احتکار برنج داخل انباری در یکی از نقاط حاشیه‌ای این شهرستان باخبر شدند و موضوع را مورد پیگیری قرار دادند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی به آدرس مذکور اعزام شدند و ۱۶ تن برنج احتکار شده را از آن محل کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.