۸۰ زائر عراقی که شب گذشته در «رباط خاکستری» اتراق کرده بودند، به عنوان پیش‌قراولان زائران پیاده وارد مشهد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: بیش از ۱۰۰ هزار ظرفیت اقامتی در مشهد با هدف میزبانی از دلدادگان رضوی پیش‌بینی شده است که امکان افزایش تا ۱۳۰ هزار نفر شب را دارد.

حسین رضایی افزود: همچنین کاروان ۸۰ نفره از شهرستان حاجی‌آباد زیرکوه خراسان جنوبی پس از ۱۱ شبانه‌روز پیاده‌روی به مشهد مقدس رسیدند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این کاروان، حضور پرشور زائران از رده سنی هشت سال تا ۸۰ سال است که نشان از عشق و ارادت عمیق نسل‌های مختلف به ساحت مقدس امام رضا (ع) دارد.

رضایی در تشریح آمار زائرانی که هم‌اکنون در مسیر مشهد قرار دارند، گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار زائر از خراسان شمالی در قالب ۱۸۵ کاروان، ۱۱ کاروان از گناباد، هفت هزار زائر شیعه و سنی از سرخس، ۱۵ هزار نفر از غرب خراسان رضوی،۲ هزارو ۵۰۰ زائر از استان گلستان و چهار هزار زائر نیز از سمت استان سمنان در مسیر‌های منتهی به مشهد در حرکت هستند.

وی با اشاره به تمهیدات اسکان زائران دهه پایانی ماه صفر تأکید کرد: تا این لحظه بیش از ۱۰۰ هزار ظرفیت اقامتی ویژه زائران پیاده در مشهد مقدس پیش‌بینی شده است که با توجه به حجم ورود زائران، برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش این ظرفیت تا سقف ۱۳۰ هزار نفر-شب انجام شده است تا دغدغه‌ای برای اسکان زائران حریم رضوی وجود نداشته باشد.

حدود ۷۰۰ هزار زائر پیاده امام رضا (ع) در ایام پایانی دهه صفر پارسال به مشهد مشرف شدند.