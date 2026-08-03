فردا و همزمان با اربعین حسینی، مراسم پیاده روی و عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در استان فارس برگزار می‌شود.

جاماندگان اربعین، فردا در فارس با پای دل به زیارت سید الشهدا می‌روند

جاماندگان اربعین، فردا در فارس با پای دل به زیارت سید الشهدا می‌روند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فردا و همزمان با اربعین حسینی، مراسم پیاده روی و عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در استان فارس برگزار می‌شود.

این مراسم در شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان امام حسین آغاز می شود و با عزاداری هیئت های مذهبی و عزادارن در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) پایان می‌یابد.