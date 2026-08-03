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فردا و همزمان با اربعین حسینی، مراسم پیاده روی و عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در استان فارس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فردا و همزمان با اربعین حسینی، مراسم پیاده روی و عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در استان فارس برگزار میشود.
این مراسم در شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان امام حسین آغاز می شود و با عزاداری هیئت های مذهبی و عزادارن در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) پایان مییابد.