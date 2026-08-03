به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد زمانی‌نژاد در جمع خبرنگاران افزود: ۴ هزار مقاله از این تعداد ISI بوده است.

وی همچنین با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی جذب پژوهشگر پسادکتری اضافه کرد: هم‌اکنون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج در زمره مجهزترین آزمایشگاه‌های کشور قرار دارد.

رئیس دانشگاه یاسوج هم در این نشست با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی بودجه و اعتبارات این دانشگاه گفت: این در حالی است که متوسط رشد بودجه در دانشگاه‌های کشور ۱۸ درصد بوده است.

مهدی نوری‌پور افزود: اعتبار تأمین و تجهیز دانشگاه نیز نسبت به سال گذشته، با رشدی ۳۰۰ درصدی از ۱۸ میلیارد تومان به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه به اقدامات دانشگاه در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: دانشگاه یاسوج تنها دانشگاه کشور است که فعالیت‌های شاخصی در زمینه مصرف بهینه انرژی و آب انجام داده است.

رئیس دانشگاه یاسوج، تثبیت رشته دکترای مکانیک (تبدیل انرژی) و راه‌اندازی مقاطع دکترای علوم جنگل، ایران‌شناسی، علوم دامی و حشره‌شناسی را از دیگر اقدامات علمی این دانشگاه برشمرد.