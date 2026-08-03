رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی، از اعمال محدودیت تردد و اجرای تمهیدات ترافیکی در آیین برگزاری هرچه باشکوه‌تر پیاده روی دلدادگان حسینی در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ حمدالله رحمتی پور اظهار داشت: این تمهیدات به منظور روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به ویژه در محدوده اجرای مراسم از ساعات اولیه سه شنبه ۱۳ مرداد ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی بشرح ذیل اعمال خواهد شد.

وی افزود: در مرکز استان شهر کرج طبق برنامه ریزی انجام شده تمهیدات ترافیکی از صبح سه شنبه در خیابان‌های منتهی به امامزاده محمد (ع) اجرا می‌شود همچنین با توجه به تجمع عزاداران حسینی در محدوده پیاده راه امامزاده حسن (ع)، محدودیت ترافیکی و ممنوعیت تردد در طول بلوار امامزاده از چهارراه مصباح و از میدان توحید به سمت امامزاده حسن (ع) و از خیابان زکریای رازی به سمت بلوار امامزاده اعمال خواهد شد.

این مقام انتظامی گفت: تیم‌های پلیس راهور از بامداد تا پایان مراسم حاضر خواهند بود و از شهروندان درخواست داریم ضمن همکاری لازم با پلیس، از توقف در محل‌های ممنوع، همچنین از توقف وسایل نقلیه در طول مسیر و معابر منتهی به محل‌های برگزاری مراسم خودداری نمایند.