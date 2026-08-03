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نخستین شرکت تعاونی سهامی عام استان با هدف تولید و توزیع تخصصی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشارکت عمومی، ثبت و فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه این مجموعه با سرمایه اولیه ۶۰ میلیارد ریال و مشارکت ۶۰ سهامدار حقیقی و حقوقی به ثبت رسید گفت: فعالیت این مجموعه در زمینهی تأمین، تولید و توزیع کالاهای تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی است.
روحالامین امیری با اشاره به جایگاه قانونی این نوع تعاونیها افزود: بر اساس بند ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکتهای تعاونی سهامی عام با رعایت قانون تجارت تشکیل میشوند. ویژگی برجستهی این مدل، تأمین بخشی از سرمایهی شرکت از طریق عرضه سهام به عموم مردم است که ضمن رفع دغدغهی تأمین سرمایهی اولیه برای مؤسسان، بستری مناسب برای مشارکت حداکثری ایجاد میکند.