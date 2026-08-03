به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به نقل از روزنامه گاردین، آخرین چشم‌انداز اقتصادی موسسه "ئی وای" نشان می‌دهد که اگر درگیری حل نشود و این آبراه حیاتی - که معمولاً یک پنجم نفت و گاز جهان از طریق آن حمل می‌شود - تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷ بسته بماند، تولید ناخالص داخلی بریتانیا (GDP) می‌تواند امسال به شدت به نیم درصد کاهش یابد و سال آینده به دو دهم درصد کاهش یابد.

از سوی دیگر، اگر تنگه هرمز تا پایان سه ماهه سوم امسال بازگشایی شود، پیش‌بینی پایه "ئی وای" نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نسبتاً مقاوم باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۲۶ به ۹ دهم درصد و در سال ۲۰۲۷ به یک و دو دهم درصد خواهد رسید.

پیتر آرنولد، اقتصاددان ارشد "ئی وای" در انگلیس، گفت با دشوارتر شدن حفظ رشد، بریتانیا احتمالاً به طور فزاینده‌ای به بخش‌هایی که در سال‌های اخیر عملکرد اقتصادی را پشتیبانی کرده‌اند، به ویژه فناوری و خدمات تجاری با ارزش بالا، متکی خواهد شد. در عین حال، فشار‌های دیرینه در بخش ساخت و ساز همچنان نگران کننده است. افزایش هزینه‌های پروژه، کمبود مداوم نیروی کار و رشد ضعیف بهره‌وری، اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی را در زمانی که تقاضا همچنان بالاست، با مشکل مواجه می‌کند. اگر بریتانیا بخواهد به اهداف زیرساختی خود دست یابد و در عین حال از رشد اقتصادی گسترده‌تر حمایت کند، افزایش بهره‌وری در این بخش بسیار مهم خواهد بود. این هشدار در حالی منتشر می‌شود که قیمت نفت امروز کاهش یافت و قیمت نفت خام برنت، با حدود پنج درصد کاهش به به کمتر از ۸۴ دلار در هر بشکه رسیده است.