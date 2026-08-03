به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی لارستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی هنگام کنترل جاده به یک کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۳۰ هزار لیتر گازوئیل فاقدمجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند ، افزود: راننده ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.