وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم استان زنجان در مدیریت مصرف برق، گفت: مردم این استان با کاهش بیش از ۵ درصدی مصرف، سهم ارزشمندی در کمک به تأمین برق مناطق جنوبی کشور ایفا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عباس علی‌آبادی در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه و قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل سد مخزنی مشمپا در جمع خبرنگاران، با اشاره به مشارکت مردم و بخش‌های مختلف در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از عوامل مهم در عبور از شرایط ناترازی، علاوه بر افزایش تولید، مدیریت مصرف است و مردم زنجان در این زمینه همکاری قابل تقدیری داشتند.

وی افزود: در سال جاری با اجرای طرح‌های مختلف، مصرف برق مدیریت شد و استان زنجان با کاهش بیش از ۵ درصدی مصرف، نشان داد که مردم این منطقه با مسئولیت‌پذیری و همراهی خود، در تأمین پایدار انرژی کشور نقش‌آفرین هستند.

وزیر نیرو با اشاره به روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سد مشمپا، گفت: مردم زنجان میزبان نخستین طرح بر اساس الگوی جدید سرمایه‌گذاری در حوزه منابع آبی کشور هستند که این موضوع افتخار بزرگی برای استان محسوب می‌شود.

علی‌آبادی با بیان اینکه حضور سرمایه‌گذاران در بخش آب و برق حاصل بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه‌هاست، افزود: در سد مشمپا، سرمایه‌گذار، پیمانکار و کارفرمای دولتی مجموعه‌ای توانمند را شکل داده‌اند و این الگو می‌تواند در اجرای پروژه‌های بزرگ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره امکان توسعه نیروگاه برق‌آبی در سد مشمپا نیز گفت: این طرح ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید برق‌آبی دارد و در صورت تأیید مطالعات تکمیلی و طراحی‌های لازم، امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این زمینه بررسی خواهد شد.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی استان زنجان، بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: اگرچه شرایط امسال نسبت به سال گذشته بهتر بوده، اما میزان بارندگی و ذخایر آبی همچنان نیازمند توجه و صرفه‌جویی است و باید بهره‌وری در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها افزایش یابد.

علی‌آبادی با بیان اینکه سد مشمپا با دریافت مجوز ماده ۲۳ همه مقدمات قانونی لازم را برای ادامه مسیر اجرایی طی کرده است، خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای فراهم شدن شرایط لازم برای پیشبرد طرح و دریافت تأییدیه‌های قانونی از جمله مجوز‌های زیست‌محیطی است.