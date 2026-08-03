سازمان تحقیقات کشاورزی با بومی‌سازی فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع پایه برداشت.

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به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، با تشریح دستاورد‌های این سازمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از جهش‌های پژوهشی در حوزه‌های آبزی‌پروری، دامپزشکی و مدیریت منابع پایه خبر داد.

رئیس سازمان تات با اعلام خبرِ دستیابی به دانش فنی تکثیر و تولید بچه‌ماهی‌های بومی «سوکلا» و «آزاد دریای کاسپین»، اظهار داشت: این موفقیت، زمینه توسعه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های آبزی‌پروری را فراهم کرده است.

وی در حوزه سلامت دام و طیور نیز به تولید واکسن‌های نوین از جمله واکسن‌های چندگانه برونشیت و نیوکاسل و همچنین سرم‌های درمانی هپتاوالان برای مقابله با گزیدگی‌ها اشاره کرد و افزود: این دستاورد‌ها نقش مؤثری در ارتقای امنیت زیستی کشور دارند.

گل‌محمدی همچنین از پایش ملی سلامت محصولات و خاک کشاورزی به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات راهبردی این سازمان یاد کرد و گفت: برای نخستین بار، نقشه جامع خاک‌های شور و سدیمی کشور با فناوری سنجش از دور تهیه شده است. بر اساس این پایش‌ها، حدود ۱.۲ میلیون هکتار از اراضی کشور با درجات مختلف سدیمی‌شدن شناسایی شده‌اند که بستری برای اصلاح و بهره‌برداری پایدار از خاک فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: شبکه ملی پایش خاک در دو هزار پایگاه مطالعاتی به‌صورت مستمر فعالیت می‌کند تا با اتکا به داده‌های علمی، امنیت غذایی و سلامت محصولات کشاورزی تضمین شود.