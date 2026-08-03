پس از اجرای احکام پرونده میدان علیخانی، کارزار «نه به اعدام» در فضای مجازی شکل گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اما روایت میدان علیخانی اصفهان:

تروریست‌ها با تخریب اموال عمومی و ایجاد آتش‌های منطقه‌ای خیابان‌های منطقه میدان علیخانی اصفهان را مسدود کرده و جنایتی کم‌سابقه را رقم زدند و ماموران پلیس بدون سلاح را که برای برقراری نظم حاضر شده بودند، زنده‌زنده آتش زدند و به پیکر مطهر آنها اهانت کردند.

در جریان حوادث ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی ملک‌شهر اصفهان ۴ نفر از ماموران حافظ امنیت در نیروی انتظامی به طرز فجیعی به شهادت رسیدند.

نحوه شهادت جان برکفان نیروی انتظامی به شکلی بود که براساس روایت شاهدان عینی، حتی اغتشاشگرانی که در میدان حاضر بوده‌اند با دیدن صحنه جنایت دچار رعب و وحشت شدید شده، یا از محل گریختند و حتی از شدت ترس کنترل خود را از دست دادند.

براساس مستندات و محتویات پرونده، در زمان حادثه گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم، قمه، چاقو، تبر، قداره و کوکتل مولوتوف، علاوه بر تخریب گسترده اموال عمومی، حمله به مردم، آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اموال عمومی و خصوصی شهروندان اقدام به ایجاد رعب و وحشت شدیدی در منطقه کردند.