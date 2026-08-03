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تراستی ها، اعتماد پر هزینه

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات ذخایر ارزی نیاز دارد برخی‌ها از جمله تراستی‌ها همه ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی‌گردانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۱۷:۱۲
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برچسب ها: ارز صادرات ، بازگشت ارز ، صادرات نفت
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