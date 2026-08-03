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رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان گفت: ۵۰۰ مترمربع از تالاب امیرکلایه که دچار حریق شده بود، با تلاش نیروهای حفاظت محیط زیست و انتظامی و مشارکت اهالی منطقه، پس از ۴ ساعت مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی امیری گفت: بخشی از پوشش گیاهی تالاب بینالمللی امیرکلایه شهرستان لاهیجان که در محدوده روستاهای حسن بکنده و سحرخیزمحله دچار آتشسوزی شده بود، با هماهنگی فرمانداری شهرستان و بخشداری رودبنه و مشارکت محیط بانان پاسگاه سرمحیطبانی امیرکلایه، کارشناسان حفاظت محیط زیست لاهیجان، دهیاران، شوراهای اسلامی، نیروهای انتظامی و همراهی اهالی روستاهای منطقه پس از ۴ ساعت به طور کامل خاموش شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با بیان اینکه اقدام به موقع نیروهای عملیاتی از سرایت آتش به دیگر بخشهای تالاب جلوگیری کرد، افزود: در این حادثه حدود ۵۰۰ مترمربع از پوشش گیاهی تالاب سوخت.
امیری با اشاره به شواهد موجود مبنی بر احتمال عمدی بودن این آتشسوزی، گفت: بررسیهای کارشناسی و تحقیقات لازم برای تعیین علت دقیق وقوع حادثه در دست انجام است.
وی ضمن قدردانی از همکاری همه مسئولان، نیروهای امدادی و عملیاتی و همچنین مردم منطقه، مشارکت و همافزایی دستگاههای اجرایی و جوامع محلی را در جلوگیری از گسترش آتش و حفاظت از این زیستبوم ارزشمند بسیار مؤثر دانست.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان در پایان، با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرم سال، از شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران محلی خواست از روشن کردن آتش در حاشیه تالابها خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، نیروهای امدادی و یا مراجع مرتبط اطلاع دهند تا از بروز خسارات گسترده به منابع طبیعی و زیستگاههای ارزشمند منطقه جلوگیری شود.