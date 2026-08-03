به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت:توصیه ما به شهروندان استفاده از کارت سوخت شخصی است. علاوه بر این افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند این کارت در مدت ۲۴ ساعت صادر و به افراد تحویل داده می‌شود.

مجرمی با اشاره به نزدیک شدن به ایام دهه پایانی ماه صفر و پیش‌بینی افزایش حجم زائران ورودی به مشهد، افزود: همان‌طور که در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد با مدیریت متمرکز، سوخت‌رسانی بدون مشکل انجام شد، در این مقطع نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز مراجعین صورت خواهد گرفت تا زائران و مسافران برای حضور در ایام پایانی ماه صفر با کمبود یا محدودیت سوخت مواجه نشوند.