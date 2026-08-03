روز‌های دوشنبه تا سه شنبه، احتمال پدیده گردوغبار در بخش‌هایی از استان مرکزی به ویژه در ساعات عصر و اوایل شب وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی‌ها حاکی از تداوم جریانات شرقی تا پایان هفته در استان است و شرایط برای انتقال ذرات معلق گردوخاک از مناطق بیابانی مرکز کشور و همچنین خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد بویژه نواحی حاشیه تالاب میقان وجود دارد.

بر این اساس طی روز‌های دوشنبه تا سه شنبه کم و بیش احتمال پدیده گردوغبار در بخش‌هایی از استان بویژه در ساعات عصر و اوایل شب وجود خواهد داشت.

از لحاظ دمایی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا از فردا تا روز پنجشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

به‌جز شرایط ذکرشده، آسمان استان در هفته جاری عمدتاً صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. همچنین در اواخر هفته، با نفوذ تدریجی جریانات مرطوب از سمت مدیترانه و دریای سرخ، افزایش ابر، وزش باد در ساعات بعدازظهر و احتمال وقوع پدیده غبارآلودگی در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.