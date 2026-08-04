جاماندگان اربعین حسینی در استان یزد در ۲۶ مسیر شهری و ۳۳ مسیر روستایی به پیاده‌روی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در۵۹ نقطه استان یزد شامل ۲۶ مسیر شهری و ۳۳ مسیر روستایی برگزار می‌شود و در شهرستان یزد نیز چهار مسیر برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام صداقت درباره جزئیات این مسیر‌ها ادامه داد: این مسیر‌ها شامل پارک کوهستان و ابتدای جاده سلامت (۵:۳۰ صبح)، میدان امام حسین (ع) به سمت شهید گمنام مسجد جامع نجف‌آباد (۸:۳۰ صبح)، امامزاده جعفر (ع) به سمت امامزاده سید جعفر محمد (ع) (۱۶:۰۰) و گلزار شهدای ابرندآباد، دروازه قرآن و بلوار جمهوری به سمت امامزاده سید جعفر محمد (ع) (۱۶:۰۰) است.

وی افزود: همچنین ۵۲۰ موکب در مسیر‌های پیاده‌روی یزد به عزاداران خدمات‌رسانی خواهند کرد.