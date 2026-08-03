رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح اقدامات این سازمان در حوزه سلامت روان و حمایت‌های اجتماعی در دوران دفاع مقدس سوم از عرضه بیش از ۷۷۰ هزار خدمت روانی و اجتماعی به مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی با اشاره به طرح موضوع ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در جلسه شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون، گفت: بر اساس نتایج اجرای طرح غربالگری سلامت روان که توسط سازمان بهزیستی انجام شد، ۵۲ درصد افرادی که به مراکز منتخب مراجعه و خدمات دریافت کرده‌اند از این خدمات بهره‌مند شده‌اند که نشان‌دهنده نقش مؤثر مداخلات تخصصی در مدیریت پیامد‌های روانی بحران است.

وی افزود: از ۹ اسفند تا ۲۵ خرداد، خط ملی صدای مشاور (۱۴۸۰) موفق به پاسخگویی به ۳۶۰ هزار و ۱۳۳ تماس شد که حدود ۳۰ درصد این تماس‌ها به اختلالات خلقی و پیامد‌های روانی ناشی از جنگ مربوط بوده است. همچنین ۵۴ درصد تماس‌ها در حوزه مسائل خانوادگی و ۱۶ درصد در سایر زمینه‌ها ثبت شده و خدمات مشاوره‌ای به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان ارائه شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد تیم‌های محب گفت: در این مدت، ۹۵۵ پایگاه محب، هزار و ۵۱۲ تیم‌های عملیاتی و هزار و ۳۷۹ داوطلب فعال، ۷۵۱ هزار و ۹۹۸ خدمت عمومی و ۲۳ هزار و ۹۱۵خدمت تخصصی عرضه کردند.

وی ارزیابی و غربالگری روان‌شناختی PTSD، آموزش عمومی در مساجد، مدارس، رسانه‌ها و شبکه‌های محلی، تولید محتوای آموزشی شامل موشن‌گرافی، کلیپ، بروشور و اینفوگرافیک، برگزاری دوره‌های آموزشی برای داوطلبان، ارائه کمک‌های اولیه روان‌شناختی با رویکرد فضای دوستدار کودک در مناطق آسیب‌دیده و حضور کارشناسان محب در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را از مهم‌ترین اقدامات این طرح برشمرد.

حسینی با تأکید بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها گفت: طرح سلامت روان باید به‌صورت ویژه در چهار استان آسیب‌دیده از حملات اخیر دشمن و تحت پوشش قرار دادن گروه سنی زیر ۱۸ سال اجرا شود. همچنین تقویت خدمات مشاوره خانواده، گسترش خدمات سلامت روان در مناطق آسیب‌دیده، تشکیل بانک اطلاعاتی و ارزیابی مستمر اثربخشی تیم‌های محب و استقرار نظام جامع ارجاع و پیگیری افراد پرخطر در این برنامه باید با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور را از الزامات افزایش تاب‌آوری اجتماعی دانست و افزود: گسترش طرح سلام و بانک زمان با مشارکت دستگاه‌های مختلف نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها در شرایط پساجنگ خواهد داشت.

وی در پایان از تدوین شیوه‌نامه ویژه ارائه خدمات روان‌شناختی و مددکاری اجتماعی در مناطق جنگ‌زده خبر داد و گفت: این خدمات با بهره‌گیری از ظرفیت تیم‌های محب، شبکه داوطلبان، گروه‌های همیار، اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خط مشاوره ۱۴۸۰ و سایر ظرفیت‌های بین‌بخشی به‌صورت هماهنگ به مردم عرضه خواهد شد.