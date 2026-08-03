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رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: موکب شهید عراقیزاده هرمزگان با استقرار هفت درمانگاه تخصصی در کشور عراق، خدمات درمانی و پزشکی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، موسی مولاپرست افزود: امسال ۴۶ نیروی متخصص در قالب شش گروه پزشکی و یک گروه طب سنتی، در این درمانگاهها به زائران خدمترسانی میکنند.
وی افزود: پزشکان عمومی و متخصصان داخلی، جراح عمومی، متخصصان قلب و اطفال، در کنار سایر کادر درمان، بهصورت شبانهروزی خدمات پزشکی و درمانی به زائران پیادهروی ارائه میدهند. مولاپرست گفت: موکب شهید عراقی زاده از ۳ مرداد تا یک روز پس از اربعین خدمات درمانی ارائه میدهد.
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رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات هرمزگان افزود: پیش بینی میشود روزانه به بیش از ۵ هزار نفر زائر خدمات پزشکی میدهد.
مولاپرست گفت: موکب شهید عراقیزاده هرمزگان هر سال با تکیه بر توان نیروهای متخصص و داوطلب، نقش مؤثری در تأمین سلامت زائران اربعین و خدمترسانی در مسیر عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع) ایفا میکند.