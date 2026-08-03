تکرار عقب نشینی ترامپ از تهدید به حمله گسترده به از سرگیری مذاکرات، بار دیگر موضوع مقاومت ایران در برابر زیاده خواهی آمریکا را در فضای سیاسی و رسانه‌ای پر رنگ کرد.