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دروازه‌های جهنم بر روی آمریکایی‌ها پس از جنگ با ایران

تکرار عقب نشینی ترامپ از تهدید به حمله گسترده به از سرگیری مذاکرات، بار دیگر موضوع مقاومت ایران در برابر زیاده خواهی آمریکا را در فضای سیاسی و رسانه‌ای پر رنگ کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۱۷:۰۶
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برچسب ها: ترامپ ، اقتدار ایران ، شکست آمریکا
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