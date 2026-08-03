به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام افتخاری افزود: پیاده‌روی جاماندگان اربعین در یاسوج از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان جهاد آغاز می‌شود و تا امامزاده قاسم (ع) ادامه دارد.

وی اضافه کرد: درگچساران این مراسم از ساعت ۵ صبح از میدان شهید امیدبخش (میدان فرودگاه) به سمت حرم مطهر امامزاده جعفر (ع) و در دهدشت نیز از ساعت ۱۷:۳۰ عصر از مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات سازمان اسلامی استان همچنین گفت: این مراسم معنوی در مارگون ساعت ۱۶ از گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای این شهر، چرام ساعت ۱۷ از مساجد و تکایا به سمت امامزاده بی‌بی رشیده، سرفاریاب ساعت ۸:۳۰ صبح از گلزار شهدای مرکزی به سمت مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع)، قلعه‌رئیسی ساعت ۶ صبح از گلزار شهدا به سمت امامزاده سیدمحمود (ع)، دیشموک ساعت ۶ صبح از میدان شهدا به سمت امامزاده میرسالار (ع)، سوق ساعت ۶ صبح از امامزاده شاهزاده سید یوسف به سمت امامزاده عبدالله (ع) و منطقه دشمن‌زیاری ساعت ۱۸ از پل قلعه‌گل تا ورودی تونل جاده دهدشت برگزار می‌شود.