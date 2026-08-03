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رسانه های انگلیسی فاش کردند از زمان شروع جنگ علیه ایران روزانه حدود دویست هزار پوند سوخت از پمپ بنزینهای این کشور دزدیده میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قیمت انواع کالاها و خدمات به ویژه سوخت و مواد غذایی در انگلیس که از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، روند صعودی گرفت همچنان ادامه دارد.
رسانههای انگلیس از جمله بی بی سی در گزارشهایی اعلام کردند: بر اساس تحلیلهای صنعتی رانندگان بریتانیایی، افزایش دزدی که بخشی از آن ناشی از افزایش بهای سوخت است در پنج ماه اخیر نسبت به ماههای پیش از آن بیست درصد افزایش یافته و موجب تشدید روند افزایش قیمت سوخت خودروها در این کشور شده است.
به نوشته رسانههای انگلیس: درگیری در خاورمیانه، عرضه نفت را در سراسر منطقه به شدت مختل کرده و قیمتهای عمدهفروشی را افزایش داده و متعاقباً هزینهها را در پمپ بنزینهای بریتانیا افزایش داده است.
به گفته رسانههای انگلیس گزارشهای ثبت شده سرقت سوخت از جایگاه های سوختگیری نشان میدهد به طور میانگین روزانه دو هزار و ۸۷۲ سرقت در پمپ بنزینهای این کشور سرقت میشود.
حجم سوخت دزدیده شده نیز با ۲۴ درصد افزایش به نزدیک ۱۰۹ هزار لیتر در روز رسیده است.
هنوز خسارات وارده به جایگاه داران سوخت در پی افزایش سرقت از جایگاهها گزارش نشده است، اما جایگاه داران سوخت میگویند افزایش سرقتها علاوه بر خسارات مادی هنگف، به امنیت روانی کارکنان پمپ بنزینها نیز به شدت آسیب رسانده است و آنان برای جلوگیری از افزایش سرقت ناچار شدهاند در برخی مناطق پر سرقت پیش از سوخت گیری از رانندگان بخواهند هزینه سوخت را پرداخت کنند.
آنان همچنین اعلام کردند با شرکت تشخیص چهره (Facewatch) همکاری خواهد کرد تا از پاییز بیش از دو هزار جایگاه سوخت به فناوری تشخیص چهره سارقان مجهز شوند تا بتوانند علیه آنان پرونده حقوقی تشکیل دهند.