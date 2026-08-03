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معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با علیاکبر جمشیدیان رئیس ستاد اربعین کشور، از زائران خواست با توجه به شرایط موجود، سفر خود را مدیریت و در صورت امکان مدت حضورشان را کوتاه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با علیاکبر جمشیدیان رئیس ستاد اربعین کشور همزمان با نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام، از خدمات و تلاشهای مردم و مسئولان ایلام در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.
محمدرضا عارف همزمان با این نشست در تماس تلفنی روی خط آمد و با قدردانی از استاندار، نماینده ولیفقیه و امام جمعه ایلام، مسئولان دستگاههای اجرایی و مردم استان، اظهار کرد: خدماتی که اربعین در ایلام ارائه شده در شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی با اشاره به همکاری گسترده مسئولان و مردم عراق در برگزاری مراسم اربعین، از همراهی و همکاری دولت و ملت عراق نیز قدردانی کرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در ادامه این تماس با احمد کرمی استاندار ایلام گفتوگو کرد و از مردم ایران که برای زیارت اربعین راهی عتبات عالیات شدهاند، قدردانی کرد.
وی از زائران خواست با توجه به شرایط موجود، سفر خود را مدیریت و در صورت امکان مدت حضورشان را کوتاه کنند.
عارف با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات افزود: زائران با رعایت توصیهها و مقررات راهنمایی و رانندگی میتوانند به سلامت خود و تسهیل روند بازگشت سایر زائران کمک کنند.
معاون اول رئیس در ادامه این تماس با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام هم گفتوگو کرد.
وی با اشاره به روند خدماترسانی در استان ایلام، از تلاش نماینده ولی فقیه، استاندار و مجموعه مدیران و مردم استان در مدیریت اربعین قدردانی کرد.
عارف گفت: با درایت و مدیریت استاندار، امور مربوط به اربعین در استان به خوبی در حال انجام شدن است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از همراهی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در پشتیبانی از برنامههای اربعین قدردانی کرد.
در ادامه این تماس، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز خطاب به عارف گفت که به دستور شما در ایلام حضور یافتم تا از مردم و مسئولان استان قدردانی ویژه کنم.
سخنگوی دولت گزارشی از روند خدمترسانی به زائران ارائه کرد و با قدردانی از تلاش استاندار و مجموعه دستگاههای اجرایی استان گفت: به دستور معاون اول رئیسجمهور در ایلام و مرزهای مهران و چیلات حضور یافتم و روند خدماترسانی به زائران و عملکرد دستگاههای مختلف را از نزدیک پیگیری کردم.
وی افزود: با درایت استاندار ایلام و هماهنگی مجموعه دستگاههای اجرایی امور مربوط به اربعین به خوبی در حال انجام شدن است و خدمات ارائه شده در استان در شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
تماس تلفنی معاون اول رئیسجمهور با معاون وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین و استاندار و امام جمعه ایلام همزمان با نشست ستاد ویژه اربعین استان انجام شد.
این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت تردد زائران، روند خدماترسانی و هماهنگی دستگاههای اجرایی با حضور پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین کشور، مهاجرانی سخنگوی دولت، برخی مقامات ارشد کشوری و مدیران استان ایلام در حال برگزاری است.