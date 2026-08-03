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مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی فردا از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) آغاز شده و تا حرم عبدالعظیم حسنی (ع) ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ایام اربعین حسینی، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین فردا از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) به مقصد حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
در همین راستا، ۷۰۰ موکب در شهرستان ری برای ارائه خدماترسانی به زائران شرکتکننده در این پیادهروی آماده شدهاند تا پذیرایی و حمایتهای لازم از زائران جاماندگان اربعین حسینی صورت گیرد.